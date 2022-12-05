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Сегодня, 09:14

Адесанья — о бое Павловича и Туивасы: «Это была уличная драка»

Адесанья опубликовал реакцию на бой Павловича и Туивасы
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) опубликовал на свой YouTube-канал реакцию на главные бои турнира UFC on ESPN 42. Во время боя Сергея Павловича (17-1) и Тая Туивасы (14-5) он переживал за австралийца.

«Нее... Тай сделан из другого теста, бро, — сказал Адесанья. — Он выдержит, он может нанести ответный удар... черт! Зачем я это сказал? С ним все в порядке, он защищается. Не торопись, не торопись! Черт! Это было быстро. Они только что зашли в октагон. Это была уличная драка. Они буквально встали лицом к лицу и сказали: «Погнали».

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Исраэль Адесанья
Сергей Павлович
UFC
ММА
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