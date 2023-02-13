Адесанья: «Нганну вернется в UFC. Он величайший тяжеловес»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) выдвигал руководству лиги разумные требования.

«Он (Нганну. — Прим. «СЭ») не ведет себя как примадонна, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — Он выдвигал разумные требования, и я думаю, что он должен был их получить. Дана Уайт сказал: «Мы так дела не ведем». Но методы ведения дел должны поменяться, и они будут меняться. Он (Нганну. — Прим. — «СЭ) — парень, который выбивает дверь, и ты никогда не знаешь, что ждет нас в будущем.

Я думаю, что он вернется [в UFC]. Он величайший тяжеловес, который у нас когда-либо был. Даже не в UFC, а в истории. Он ушел на своих условиях с поясом, никогда его не терял. Он подерется на своих условиях в боксе или в другой MMA-лиге. Его уход — большой удар по компании. Но я знаю, что он вернется».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

