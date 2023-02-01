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Сегодня, 11:10

Бас Руттен: «Если и есть парень, способный побить Махачева, то это Волкановски»

Бас Руттен считает, что Волкановски может победить Махачева
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Бас Руттен (28-4) считает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-1) должен оставаться на ногах и постоянно угрожать чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (23-1) ударом коленом.

«Махачев попытается сделать тейкдаун, и Волкановски нужно нанести сильный удар! Ему нужно все время показывать, что он готов выбросить колено, — сказал Руттен на Submission Radio. — Если ты постоянно будешь поднимать колено, у него может сложиться впечатление, что он может пропустить сильный удар.

Он (Волкановски. — Прим. «СЭ») — терминатор, у него бесконечный бензобак. Волкановски нужно держаться на ногах. Это тяжелый бой. Махачев всех переигрывает, но Волкановски удивляет меня каждый раз, когда я смотрю за его боями. Если и есть парень, способный побить Махачева, то это Волкановски».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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