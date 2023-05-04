КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:14

Вердум бросил вызов Нганну: «Я шокирую мир, как тогда, когда я победил Федора»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9) считает, что сможет одолеть экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Эй, Франсис! Я шокировал мир, когда победил Федора [Емельяненко] и Кейна [Веласкеса] и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. У тебя много пробелов в технике. Давай подеремся в PFL! Есть только один способ узнать, кто из нас лучше», — написал Вердум в Twitter.

Вердум в марте утверждал, что покинул лигу PFL. Бразилец провел в лиге один бой. Он проиграл Ренану Феррейре (9-3) техническим нокаутом в первом раунде. Вскоре результат боя был изменен на несостоявшийся из-за того, что соперник Вердума за мгновение до того, как ударить бразильца, сигнализировал о сдаче, но рефери этого не заметил.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Фабрисиу Вердум
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
ММА
0
Читайте также
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев возглавил первый рейтинг российских бойцов p4p

Алджамейн Стерлинг назвал величайшего бойца в истории легчайшего веса