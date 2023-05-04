Вердум бросил вызов Нганну: «Я шокирую мир, как тогда, когда я победил Федора»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9) считает, что сможет одолеть экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Эй, Франсис! Я шокировал мир, когда победил Федора [Емельяненко] и Кейна [Веласкеса] и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. У тебя много пробелов в технике. Давай подеремся в PFL! Есть только один способ узнать, кто из нас лучше», — написал Вердум в Twitter.

Вердум в марте утверждал, что покинул лигу PFL. Бразилец провел в лиге один бой. Он проиграл Ренану Феррейре (9-3) техническим нокаутом в первом раунде. Вскоре результат боя был изменен на несостоявшийся из-за того, что соперник Вердума за мгновение до того, как ударить бразильца, сигнализировал о сдаче, но рефери этого не заметил.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.