Жозе Альдо обвиняется в присвоении средств бедных жителей Бразилии

Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) и его жена Вивиан Перейра Оливейра обвиняются в том, что они получали деньги от государства, которые были предназначены для бедных семей Бразилии в разгар пандемии COVID-19.

«Согласно бразильскому изданию Extra, Оливейра числится на портале отслеживания государственных денежных средств. Там сказано, что она якобы получала выплаты из фонда, предназначенные для беднейших семей страны в разгар пандемии», — пишет BloodyElbow.

Альдо и его семья в настоящее время владеют особняком во Флориде стоимостью 750 000 долларов.