Крис Уайдман проведет первый бой после перелома ноги на UFC 292 в августе

Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Крис Уайдман возвращается после страшного перелома ноги и встретится с Брэдом Таваресом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бойцы сразятся на турнире UFC 292, который пройдет в ночь на 20 августа в Бостоне, США.

В последнем поединке, который состоялся на UFC 261 в апреле 2021 года, Уайдман проиграл техническим нокаутом в первом раунде Юрайе Холлу. Уайдман сломал ногу на 17 секунде, неудачно проводя лоукик.

На счету Уайдмана 15 побед и 6 поражений, у Тавареса — 19 побед и 8 поражений.