Стипе Миочич: «Перебью Джонса во всех аспектах. Буду стараться его нокаутировать»

Экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) уверен, что сможет превзойти экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) как в ударке, так и в борьбе.

«Я не собираюсь позволять ему диктовать свои условия, — сказал Миочич в эфире подкаста Believe You Me.— Я буду делать то, что я хочу, иначе я проиграю. Нет сомнений, что после боя я уйду с поясом чемпиона. Я просто собираюсь перебить его во всех аспектах поединка. Я определенно буду стараться его нокаутировать».

Миочич и Джонс подерутся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.