Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:27

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эвра дебютирует в ММА 23 мая

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра дебютирует в ММА.

Первый бой 43-летнего француза состоится на турнире PFL в Париже 23 мая.

Эвра объявил о завершении карьеры в футболе в 2019 году. На клубном уровне он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ювентус», «Ниццу», «Монцу», «Марсалу», «Олимпик» и «Вест Хэм». Он является пятикратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Франции Эвра завоевал серебро на чемпионате Европы 2016 года.

Патрис Эвра
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Популярное видео
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя