Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эвра дебютирует в ММА 23 мая

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра дебютирует в ММА.

Первый бой 43-летнего француза состоится на турнире PFL в Париже 23 мая.

Эвра объявил о завершении карьеры в футболе в 2019 году. На клубном уровне он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ювентус», «Ниццу», «Монцу», «Марсалу», «Олимпик» и «Вест Хэм». Он является пятикратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Франции Эвра завоевал серебро на чемпионате Европы 2016 года.