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Сегодня, 12:13

Экс-игрок «Волги» Сапогов вызвал на бой Рамазанова и Пираева

Виктория Кравченко
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Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов решил вызвать на бой бойцов ММА Шамиля Рамазанова и Марифа Пираева.

«Так же хочу сказать Шамилю Рамазанову: ты ведь не футболист, а боец вроде как... Тогда будь мужчиной выходи на бой! Кстати, хочу поддержать Камила Гаджиева, который как-то сделал замечание Марифу Пираеву, что болельщиков тоже нужно уважать! А не только о своих гонорарах и следующих боях думать!» — цитирует Сапогова Eurostavka.ru.

Сапогов ранее выступал за «Зеленоград», «Волгу» Тверь, «Горняк», «Волгу» Нижний Новгород, «Спартак» Юрмала и любительский «Юниор» Санкт-Петербург.

Алексей Сапогов
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