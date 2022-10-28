Экс-игрок «Волги» Сапогов вызвал на бой Рамазанова и Пираева

Бывший форвард «Волги» Алексей Сапогов решил вызвать на бой бойцов ММА Шамиля Рамазанова и Марифа Пираева.

«Так же хочу сказать Шамилю Рамазанову: ты ведь не футболист, а боец вроде как... Тогда будь мужчиной выходи на бой! Кстати, хочу поддержать Камила Гаджиева, который как-то сделал замечание Марифу Пираеву, что болельщиков тоже нужно уважать! А не только о своих гонорарах и следующих боях думать!» — цитирует Сапогова Eurostavka.ru.

Сапогов ранее выступал за «Зеленоград», «Волгу» Тверь, «Горняк», «Волгу» Нижний Новгород, «Спартак» Юрмала и любительский «Юниор» Санкт-Петербург.