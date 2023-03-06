Стивен Томпсон отклонил вызов Шавката Рахмонова

40-летний полусредневес Стивен Томпсон (17-6) отклонил предложение непобежденного казахского бойца Шавката Рахмонова (17-0) провести бой, подтверждая свою позицию, что он не хочет выступать с хорошими грэпплерами.

«При всем уважении к тебе и твоему отличному выступлению, но 0/4 по тейкдаунам не делает тебя «не» грэпплером! Поздравляю с победой! Давайте не будем забывать, что ты победил сабмишном! С большой благодарностью!» — написал Томпсон в соцсетях.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.