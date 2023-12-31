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Экс-претендент на титул чемпиона Top Dog Шиша назвал лучших кулачных бойцов в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-претендент на титул чемпиона Top Dog в легком весе Евгений Шишков по прозвищу «Шиша» назвал лучших кулачных бойцов по итогам 2023 года.

«Баварский Снайпер залетел в течение года и стал человеком, который два раза подрался по пять раундов с чемпионом Наимом. Он с разгона залетел в Top Dog и выдержал такое испытание. Ни у кого еще не было такого. Калажокову я отдам должное и уважение за его беспрерывную готовность драться. Третьим я бы назвал Тимура «Золотого» Мусаева. Пацан постоянно дерется и постоянно воюет. Ему привозят сильных пацанов из других стран СНГ, а он в своем ростере разобрал всех. И еще отметил бы Саню «Гроссмейстера» Сидоренко, который успешно залетел в Top Dog. Мне он нравится тем, что показывает красивые и грамотные бои. У него хороший футворк, переходы в стойках. Сейчас из-за перелома челюсти пацан выбыл, но вернется сильнее», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок Шишков провел в мае 2023 на турнире Top Dog 20 в Москве, где победил единогласным решением судей Мурада «Дедка» Арцулаева. После этого он взял паузу в выступлениях, чтобы залечить травму руки.

В феврале 2024 года на турнире Top Dog в Москве Шиша проведет третий бой с Исой «Тандовским» Исаевым.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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