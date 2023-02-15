0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:57

Экс-соперник Махачева и экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра создал аккаунт на OnlyFans

Виталий Косик
Корреспондент
Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра сообщил, что создал аккаунт на OnlyFans.

Сервис, в котором бывший чемпион UFC создал страницу, не подвергается цензуре, в силу чего используется с целью распространения контента для взрослых.

«Теперь официально, я стал частью OnlyFans. Но успокойтесь, это не то, о чем вы подумали. Там я буду выкладывать вещи эксклюзивно для подписчиков. Расскажу о распорядке дня, тренировках, семье и даже досуге. Кто еще не подписался, бегите туда и подписывайтесь», — написал спортсмен в соцсетях.

В своем последнем поединке бразилец проиграл российскому бойцу UFC Исламу Махачеву. В активе Оливейры 42 поединка в смешанных единоборствах и 33 победы.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ариэль Хельвани: «Махачев победил Волкановски со счетом 3:2 по раундам»

Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Хабиб. Хабиб был более доминирующим»