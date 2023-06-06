Тони Фергюсон не признал вину в вождении в нетрезвом виде и ДТП

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) не признал себя виновным после того, как ему было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

Фергюсон был арестован 7 мая после того, как он якобы врезался в два припаркованных автомобиля и перевернул свой грузовик возле ночного клуба около двух часов ночи по местному времени. Фергюсон был взят под стражу, так как он отказался пройти тест на алкоголь у прибывших полицейских.

Согласно отчету, Фергюсон был «очень несговорчив» во время расследования, хотя в результате аварии он не получил никаких травм. Позже он был отпущен под залог.

Обвинения в вождении в нетрезвом виде в Калифорнии обычно заканчиваются штрафом до 1 000 долларов, а также реабилитацией от алкогольной зависимости и образовательными курсами.

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. В прошлом поединке он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.