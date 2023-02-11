0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:43

Эксперт Артем Резников дал свой прогноз на бой Махачев — Волкановски

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников дал свой прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски в рамках UFC 284.

«Только со стороны кажется, что разница в четыре килограмма является небольшой. Но она скажется в бою. Я не видел, чтобы кто-то оказывал реальное сопротивление Исламу в последних боях. Все будет зависеть от того, насколько у Волкановски получился остановить борьбу Махачева. Получится, тогда есть шанс. Не сможет, в первом раунде все будет понятно. Шансов у Волкановски не так много, но они есть. Он — хороший ударник, у него хорошее кардио, хорошая серия побед. Человек давно не проигрывал. Шансы невелики. Почему-то думаю, что в третьем раунде все закончится», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Махачев (23-1) и Волкановски (25-1) встретятся на турнире UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ekspert-artem-reznikov-dal-prognoz-na-boi-makhachev-volkanovski-12-fevralya-na-turnire-ufc-284-227067/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Олейник назвал преимущества Махачева в поединке с Волкановски
Немков рассказал о преимуществах Махачева в предстоящем бое с Волкановски
Сидельников считает, что Махачеву не стоит идти за поясом в полусредний вес
Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284
Кирилл Сидельников: «Я вообще не вижу пока, в каком аспекте Волкановски может выиграть у Махачева»
Махачев — Волкановски: бесплатная трансляция боя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кирилл Сидельников: «Я вообще не вижу пока, в каком аспекте Волкановски может выиграть у Махачева»

Сидельников считает, что Махачеву не стоит идти за поясом в полусредний вес