Эмеев: «Олейник еще на пять лет заряжен, хочет снова ворваться»

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев поделился мнением о предстоящем поединке Алексея Олейника против Оли Томпсона в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Олейник хоть и возрастной боец, но он всегда показывает свой дух, хорошие бои, досрочно выигрывает интересными такими удушающими, — сказал Эмеев «СЭ», — Думаю, это любому интересно. Готов ли Олейник в 45 лет выступать на серьезном уровне? Думаю, он еще на пять лет заряжен! Главное, стремление есть у него. Я разговаривал с ним, когда в последний раз виделись. Он очень заряжен, хочет ворваться заново. Я надеюсь, у него получится, будем кулаки держать. Мы в American Top Team в прошлом году пересекались. Он тренируется, пашет».

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23:00 на телеканале «РЕН ТВ» и YouTube-канале «Ушатайка».