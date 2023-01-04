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Сегодня, 20:52

Емельяненко анонсировал встречу с фанатами в Дубае

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко 5 января проведет встречу с поклонниками в Дубае (ОАЭ).

«Всем, кто в Дубае! Завтра! В Тkmmafit в 6 часов вечера пройдет моя встреча с фанатами! Приходите, всех жду», — написал Емельяненко в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Александр Емельяненко
ММА
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