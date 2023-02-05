Емельяненко — Бейдер, бой стартовал: смотреть трансляцию прямо сейчас

В Инглвуде (штат Калифорния, США) стартовал главный бой турнира Bellator 290 между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Победитель поединка станет чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов Bellator.

У 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений, на счету 46-летнего Емельяненко — 40 побед и 6 поражений. Поединок с Бейдером станет для Емельяненко последним в профессиональной карьере в MMA.

Официально турнир Bellator 290 в России не показывают. Международная трансляция вечера проходит на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция доступна на сайте «СЭ».