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Сегодня, 12:00

Емельяненко — Бейдер: гонорары бойцов — сколько Федор заработает за бой

Федор Емельяненко (слева).
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290. Главным событием вечера станет поединок россиянина Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером за чемпионский титул в тяжелом весе.

Бой начнется ориентировочно около 7.00 по московскому времени. Этот поединок станет для 46-летнего Емельяненко последним в карьере.

Точной информации о гонорарах Федора Емельяненко и Райана Бейдера за предстоящий реванш нет. По официальным данным, за бой первый бой против американца Федор заработал 300 тысяч долларов, а Бейдер — в два раза меньше. Также известно, что за поединок с Кори Андерсоном Бейдер получил те же 150 тысяч.

Федор Емельяненко провел свой последний бой в октябре 2021 года, тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона. До этого в декабре 2019 года он победил нокаутом Куинтона Джексона.

Бейдер подходит к поединку с Емельяненко на серии из двух побед. В предыдущих боях американец выиграл у Чейка Конго и Валентина Молдавского решением судей.

Емельяненко и Бейдер проведут второй поединок между собой. Первый состоялся в январе 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на «СЭ».

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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