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Сегодня, 20:00

Емельяненко — Бейдер: прогноз на главный бой на турнире Bellator 290

Галина Глазко
Федор Емельяненко и Райан Бейдер.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир Bellator 290, в главном бою которого встретятся Федор Емельяненко (Россия) и Райан Бейдер (США).

Поединок Емельяненко — Бейдер начнется ориентировочно после 06.00 по московскому времени. Сам турнир стартует в 02.00.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляций «СЭ».

Первый поединок между бойцами в январе 2019 года завершился неожиданным поражением Федора нокаутом на первой минуте первого раунда. Стоит ожидать, что в реванше и россиянин, и американец на старте боя будут действовать осторожно. Никто не станет открываться, чтобы снова не пропустить удар, который решит исход противостояния. В связи с этим можно предположить, что бой зайдет дальше первых двух раундов.

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский, который проигрывал Федору нокаутом в 2009 году, считает, что Емельяненко не сможет сделать это с Бейдером.

«Пусть победит сильнейший, — сказал Орловский в разговоре с «СЭ». — Вряд ли Федор его нокаутирует. Думаю, будет победа Бейдера решением», — сказал Орловский.

Российский боец Александр Шлеменко считает, что Емельяненко способен победить Бейдера.

«Федор делает это в идеальный для себя момент, и все в его руках. На самом деле, я думаю, что Бейдер ему по силам. Во-первых, он уже с ним дрался — это немаловажно. Хоть бой и не был длинным, быстро закончился, и не в пользу Федора, но он знает, что от него ждать. Во-вторых, с Бейдером дрались два его ученика. Один удачно, второй не очень, но все равно провел этот бой. Команда Федора уже на этот бой готовилась три раза. 2:1 в пользу Бейдера, но есть еще и третий момент», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Александра Лютикова.

Емельяненко после поражения Бейдеру выиграл два боя досрочно — против легенды ММА Куинтона Джексона и массивного Тимоти Джонсона. Последний бой прошел в Москве в конце октября 2021 года.

Чемпион Bealltor в тяжелом весе Бейдер подходит к поединку с Емельяненко также на серии из двух побед. Американец решением судей одолел Чейка Конго и Валентина Молдавского, одного из учеников Федора.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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