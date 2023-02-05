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Сегодня, 06:00

Емельяненко — Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 290

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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В ночь на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) проходит турнир Bellator 290. В главном бою вечера сойдутся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Поединок за титул Bellator в тяжелом весе начнется ориентировочно после 06.00 по московскому времени.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года: американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов в Инглвуде.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА. Статистика 39-летнего Бейдера — 30 побед и 7 поражений.

Этот поединок станет последним боем в карьере российского бойца.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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