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Сегодня, 05:00

Емельяненко — Бейдер: стартовал главный кард турнира Bellator 290

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) проходит турнир Bellator 290. В главном бою встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Основной кард стартовал в 05.00 по московскому времени. Со-главным поединком турнира станет бой между россиянином Анатолием Токовым и американцем Джонни Эбленом за чемпионский пояс Bellator в среднем весе. Еще в одном бою сойдутся американцы Сабах Хомаси и Бреннан Уорд.

Поединок между Емельяненко и Бейдером начнется ориентировочно после 06.00.

Bellator 290. Основной кард

Тяжелый вес. Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США) — бой за пояс в тяжелом весе

Средний вес. Анатолий Токов (Россия) — Джонни Эблен (США) — бой за пояс в среднем весе

Полусредний вес. Бреннан Уорд (США) — Сабах Хомаси (США)

Пост-кард

Легчайший вес. Джорнел Луго (США) — Джейлон Бэйтс (США)

Легчайший вес. Айзейя Хокит (США) — Питер Ишигуро (США)

Полусредний вес. Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)

Полусредний вес. Нейман Грэйси (Бразилия) — Данте Широ (США)

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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