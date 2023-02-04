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Сегодня, 07:00

Емельяненко — Бейдер: во сколько смотреть прямую трансляцию боя Bellator 290

Галина Глазко
Афиша боя Бейдер — Емельяненко.
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдет турнир Bellator 290. В главном бою вечера встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Турнир стартует в 02.00 по московскому времени, а поединок Емельяненко — Бейдер начнется ближе к 07.00.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на «СЭ».

Свой последний бой Федор провел в октябре 2021 года. Тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона. Ранее Емельяненко победил и Куинтона Джексона. Бейдер подходит к этому поединку также на серии из двух побед. Американец решением судей одолел Чейка Конго и Валентина Молдавского.

Первый бой между Емельяненко и Бейдером состоялся в январе 2019 года и завершился поражением россиянина нокаутом уже на первой минуте первого раунда.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя
Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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