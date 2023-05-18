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Сегодня, 02:31

Емельяненко и Ершов перед боем сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец ММА Александр Емельяненко и блогер Евгений Ершов перед боем в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку». После они также посоревновались в армрестлинге.

Как сообщает РЕН ТВ, первым испытанием было блюдо с канапе, где одна из закусок была суперострой, а все остальные — нейтральные. В этом раунде была ничья, так как ни один из спортсменов не заметил, как съел острую закуску. Во втором испытании необходимо было выпить морс из стопки, которая стоит на топоре, не трогая посуду руками. Емельяненко полностью справился с заданием.

Бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова пройдет в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1104716-emelianenko-i-ershov-sygrali-v-gastronomicheskuiu-russkuiu-ruletku
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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