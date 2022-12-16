Емельяненко — Коваленко: где смотреть прямую трансляцию боя

В пятницу, 16 декабря, в Москве в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» подерутся российские бойцы Александр Емельяненко и Святослав Коваленко. Бой пройдет по правилам бокса.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Емельяненко и Коваленко. Их поединок начнется около 23.00 мск. В прямом эфире видеотрансляцию боя Емельяненко — Коваленко покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

15 декабря на церемонии взвешивания вес Емельяненко составил 110 килограммов, а у Коваленко — 83,9 кг.

На счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и одна ничья в ММА. У 32-летнего Коваленко 10 побед, 3 поражения и одна ничья в поп-ММА.