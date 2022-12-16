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ММА

16 декабря, 20:30

Емельяненко — Коваленко: где смотреть прямую трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пятницу, 16 декабря, в Москве в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» подерутся российские бойцы Александр Емельяненко и Святослав Коваленко. Бой пройдет по правилам бокса.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Емельяненко и Коваленко. Их поединок начнется около 23.00 мск. В прямом эфире видеотрансляцию боя Емельяненко — Коваленко покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

15 декабря на церемонии взвешивания вес Емельяненко составил 110 килограммов, а у Коваленко — 83,9 кг.

На счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и одна ничья в ММА. У 32-летнего Коваленко 10 побед, 3 поражения и одна ничья в поп-ММА.

Емельяненко&nbsp;&mdash; Коваленко, Дацик и&nbsp;Василевский: &laquo;Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ&raquo;. Емельяненко — Коваленко, Дацик — Шульский: прямая трансляция боев

Александр Емельяненко
ММА
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