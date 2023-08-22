Емельяненко может занять пост почетного президента Союза ММА России

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев рассказал «СЭ», какие должности в организации может занять Федор Емельяненко после ухода с поста президента.

«Федор не ушел из Союза, это заблуждение. Он ушел с поста, но остается в Союзе. На президиуме будем решать — Федор будет почетным президентом или будет возглавлять наблюдательный совет», — сказал Терентьев «СЭ».

19 августа стало известно об уходе Емельяненко с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году. В октябре 2018 года Федор покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.