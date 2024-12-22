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Сегодня, 12:42

Александр Емельяненко — о следующем поединке: «Бой с Харитоновым реален»

Даниил Аршавский
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Российский боец ММА Александр Емельяненко выразил намерение провести свой следующий поединок с Сергеем Харитоновым.

Вечером 21 декабря 43-летний боец за 36 секунд нокаутировал начинающего спортсмена и стендап-комика Алексея Гончарова на турнире NFL 2 в Назрани.

«Следующим может быть Харитонов. Этот бой реален. Ждем предложения», — цитирует Емельяненко ТАСС.

44-летний Харитонов за свою карьеру одержал 34 победы при 8 поражениях, еще два его боя были признаны несостоявшимися. На счету Емельяненко 29 побед при 9 поражениях и 1 ничьей.

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за&nbsp;36 секунд. Александр Емельяненко нокаутировал стендап-комика за 36 секунд! Соперник даже опомниться не успел

Источник: ТАСС
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