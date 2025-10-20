Емельяненко не потребуется дополнительная операция на позвоночнике

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Ваха Шанхоев рассказал, что спортсмену больше не потребуется операций на позвоночник.

Ранее сообщалось, что Емельяненко провел несколько дней в больнице на процедурах.

«Александру провели полное обследование. Ему не потребуется операция. Необходимо полностью завершить реабилитацию. Он ходит сейчас, но ему необходимо закачивать организм», — цитирует Шанхоева ТАСС.

Весной Емельяненко прооперировали позвоночник. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.

На счету 44-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.