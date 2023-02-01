Емельяненко негативно высказался о президенте UFC после ухода Фрэнсиса Нганну

Российский боец Федор Емельяненко считает, что президент UFC Дэйна Уайт повел себя нескромно в ситуации с подписанием контракта с бывшим чемпионом организации в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Если бы Дэйна Уайт хотел бы, думаю, он подписал бы и Федора Емельяненко, и Фрэнсиса Нганну. В то время Дэйна Уайт вел себя поскромнее. Не так, как сейчас. Сейчас-то уже совсем что-то человек позволяет себе все», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Ранее Уайт заявлял, что Нганну стал вторым бойцом после Емельяненко, с которым организации не удалось подписать контракт. Российский боец вел переговоры с UFC о подписании контракта, но в итоге ответил организации отказом.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет последний поединок в спортивной карьере. Он будет драться за титул Bellator в тяжелом весе против американца Райана Бейдера.