Емельяненко объяснил поражение от Дацика: «Бог меня приземлил, чтобы я не возносился»

Тяжеловес Александр Емельяненко объяснил причину поражения нокаутом от Вячеслава Дацика.

«Во-первых, тяжелый вес, — сказал Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing. — Любой удар может оказаться нокаутирующим. Дацик хорошо бьет, хорошо размашисто кидает удары. Техники абсолютно никакой нет, просто акцентированные удары из-под ж**ы. Это его один единственный шанс, случай, ну и меня немножко судьба, жизнь, карма, Бог — он немножко меня приземлил для того, чтобы я не возносился и по земле ходил ногами».

Дацик за 13 секунд нокаутировал Дацика в поединке, который состоялся 24 сентября в Москве в лиге Hardcore Boxing.