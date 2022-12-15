Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее Коваленко

15 декабря, 22:48
Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее своего соотечественника Святослава Коваленко на контрольном взвешивании перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
На контрольном взвешивании у Емельяненко — 110 килограммов, его оппонент Коваленко весит 83,9.
Емельяненко и Коваленко встретятся 16 декабря в главном бою в заключительной в этом году суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок бойцов покажут в прямом эфире телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».