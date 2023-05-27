Емельяненко обратился к зрителям: «Пусть теперь верят в меня. Теперь буду побеждать»

Сегодня, 04:40
Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью «СЭ» обратился к людям, которые не верили в его победу над Евгением Ершовым.
— В комментариях практически никто не верил в вашу победу. Что им могли бы вы передать?
— Я очень расстроен, что их разочаровал. Пусть теперь верят в меня. Теперь я буду побеждать.
— И разочаровывать [комментаторов]?
— Радовать. Теперь они будут на моей стороне.
— Как скоро готовы будете вернуться?
— Хоть сейчас. Я без травм закончил этот поединок.
— Бой с Коваленко хотели бы провести?
— Коваленко отказывается от этого боя. Считаю, что в [первом] поединке с Коваленко меня засудили. Будут разбирательства. Незаслуженно отдали победу. Соберем коллегию судей, будем рассматривать этот поединок и давать уже правильную, решающую оценку.
— В профессиональные ММА вы вернетесь?
— А я где?
— Это был не профессиональный поединок...
— Да мне без разницы где драться. Хоть по боксу, хоть по борьбе, хоть по самбо, хоть по боксу или ММА. Я боец.
Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.