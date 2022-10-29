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ММА

Сегодня, 19:15

Емельяненко предложил по 500 рублей каждому, кто увидит его пьяным

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к людям, которые сомневаются в его способности жить трезво.

«Если кто-то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где-то номер карты оставлю, и вы мне скинете», — заявил Емельяненко на автограф-сессии перед боем с Сергеем Еркаевым.

6 ноября в Москве Емельяненко сразится с основателем поп-ММА промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

На счету 41-летнего российского бойца в ММА — 28 побед, 9 поражений и одна ничья.

Александр Емельяненко
ММА
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