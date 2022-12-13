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13 декабря, 15:29

Емельяненко рассказал, каким человеком хочет запомниться в сердцах людей

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, каким человеком хочет запомниться в сердцах людей.

«Настоящим, искренним — ответил Емельяненко журналистам после пресс-конференции в студии РЕН ТВ. — Таким же, как и все люди, который может и на *** послать, и похулиганить, и доброту в массы внести. Я такой же, как и [все] люди, такой же простой и обычный человек с улицы. И спортом могу позаниматься, и бросить заниматься, а потом начать заново. Все, что человек хочет, того он и добивается».

16 декабря на турнире «Борцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко проведет бой с блогером Святославом Коваленко.

В сентябре Емельяненко нокаутом в первом раунде уступил Вячеславу Дацику.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Er6TQqvd8Ac
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