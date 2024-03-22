Емельяненко рассказал о звонке Чимаеву после новости об отказе в визе в США

Российский тяжеловес Александр Емельяненко заявил, что поговорил с Хамзатом Чимаевым после новости об отказе в визе в США.

— Хамзату Чимаеву не дали визу [в США]. Вы говорили, что хотите с ним созвониться. Созвонились?

— Позвонил, поговорил с ним. Я уже не раз говорил, что здесь даже наш президент говорил, что спорт вне политики. Не должны американцы нас, спортсменов, как в Олимпийских играх или еще что-то… Какие-то идут у них свои кривотолки, и они не должны на спортсменах отражаться, ни на мне, ни на Хамзате Чимаеве, ни на олимпийских ребятах, которые собрались ехать и побеждать.

12 апреля в турнире Ural FC 7 в Москве Александр Емельяненко проведет реванш с Вячеславом Дациком. В первом поединке по правилам бокса 42-летний спортсмен уступил своему сопернику нокаутом.