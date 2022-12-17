Емельяненко раздельным решением судей уступил Коваленко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

В главном бое турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 декабря сошлись Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

Поединок продлился все отведеннные три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Коваленко.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

В со-главном событии турнира Вячеслав Дацик единогласным решение судей победил Павла Шульского.