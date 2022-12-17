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Сегодня, 00:10

Емельяненко раздельным решением судей уступил Коваленко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Емельяненко проиграл Святославу Коваленко.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
Святослав Коваленко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В главном бое турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 декабря сошлись Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

Поединок продлился все отведеннные три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Коваленко.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

В со-главном событии турнира Вячеслав Дацик единогласным решение судей победил Павла Шульского.

Александр Емельяненко
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Дацик единогласным решением судей победил Шульского в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Коваленко победил Емельяненко, Шульский проиграл Дацику и другие бои