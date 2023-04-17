Эномото поделился ожиданиями от боя со Шлеменко

Швейцарский боец Ясубей Эномото рассказал, что рассчитывает победить россиянина Александра Шлеменко в бою по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Я думаю, что борьба и бои Александра Шлеменко несильно изменились. Это уже второй раз, когда мы будем проводить бой, поэтому, в целом, я готов.

Я не фокусировался на том, чтобы изучать технику Александра Шлеменко. Поэтому я тренировался как обычно, ничего, в принципе, особенного. Конечно, я готовлю себя исключительно к победе. И приехал сюда не для того, чтобы проигрывать», – цитирует Эномото РЕН ТВ.

Бой состоится 21 апреля. В 2014 году россиянин единогласным решением судей победил швейцарца на турнире в Москве.