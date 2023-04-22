Эномото: «Я травмировал колено, но все равно весь бой избивал Шлеменко»

Боец из Швейцарии Ясубей Эномото прокомментировал поражение от экс-чемпиона Bellator в среднем весе россиянина Александра Шлеменко.

«Сложно заметить, как у одного голова шатается после каждого пропущенного? Я травмировал колено в первом раунде, но все равно избивал его на протяжении трех раундов. Я не мог наносить удары ногами. Я считаю, что я настолько известен в России, что меня не должны обманывать. Прошло десять лет, но повторяется одно и то же дерьмо. И мне это не нравится», — сказал Эномото «СЭ».

Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в поединке по правилам кикбоксинга. Бойцы возглавили турнир РЕН ТВ, который проходил 21 апреля в Москве.