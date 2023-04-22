Эномото считает несправедливым судейством в поединке с Шлеменко

Швейцарский боец Ясубей Эномото прокомментировал итоги боя с Александром Шлеменко и объяснил, почему ужасно зол на судейское решение, которое считает несправедливым.

«Мне нужно объяснять, почему я не согласен с решением судей? Вы видели бой? Я даже не хочу об этом говорить. Вы все были здесь и видели, что произошло. Я был бы доволен своим поединком, если бы Шлеменко все время не фолил. Не знаю, в каком из наших боев Шлеменко был сильнее. Я знаю, что выиграл этот бой и сейчас очень зол. Я выиграл все три раунда этого боя. Это было абсолютно ужасное решение, и все кто видели этот бой знают это. Меня впервые судили в России настолько ужасно. Перед боем я боролся с медведем и он хотя бы был настоящим соперником», — приводит слова Эномото MMA.Metaratings.ru.

21 апреля в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко победил по правилам профессионального кикбоксинга Ясубея Эномото единогласным решением судей.