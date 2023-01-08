Энтони Петтис обещает перейти в бокс перед завершением карьеры

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (25-14) подтвердил, что в будущем он отправится на ринг.

«Я официально заявляю, что прежде чем я завершу карьеру, я буду боксировать на ринге, — сказал Петтис в интервью Inside Fighting. — Пока что у меня есть незаконченные дела в MMA. Я уже три года тренируюсь в Лас-Вегасе под руководством Хорхе Капетилло. Чувак, он отличный тренер. Я гарантирую, что перейду в бокс, несмотря на то, что MMA и удары ногами — это моя база.

Я боксировал с профессионалами еще тогда, когда был чемпионом UFC в 2015 году. Не хочу нести чушь, но Бен Аскрен и Тайрон Вудли базовые борцы, для них бокс — это что-то новое. Они не знают, как драться в пятираундовом или восьмираундовом бою на ринге".

Петтис в прошлом бою проиграл Стивену Рэю (25-11) единогласным решением судей 5 августа 2022-го на PFL 7 в Нью-Йорке, США.