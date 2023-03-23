Энтони Смит: «Когда Прохазка вернется, все должны отойти на второй план»

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) должен сразу же после восстановления после травмы получить бой за титул.

«Все зависит от Иржи, — сказал Смит Sports Illustrated. — Если он вернется, все остальные должны отойти на второй план. Будут парни, которые станут ворчать и жаловаться, пытаясь обойти Иржи, но он никогда не терял титул. То, как именно он отказался от пояса, было очень благородно. Это было круто с его стороны — вытащить весла из воды, чтобы не было временного чемпиона. Он определенно должен драться за титул в своем следующем бою».

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.