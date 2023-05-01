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Сегодня, 14:39

Энтони Смит назвал бойца, у которого лучшие шансы на победу над Махачевым

Давид Хачатрян
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Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) считает, что четвертый номер рейтинга легкого дивизиона Бенил Дариуш (22-4) способен победить действующего чемпиона Ислама Махачева (23-1).

«Я на самом деле считаю, что у Бенила лучшие шансы на победу в бою с Исламом. Но им нужно организовать бой, пока он (Дариуш — Прим. «СЭ"] не состарится. Вот в чем загвоздка. Но если говорить серьезно, у него потрясающее сочетание борьбы с ударной мощью. Он может бороться и принимать удары. Если бы я был на месте Ислама, я бы сомневался, стоит ли мне проводить тейкдаун», — сказал Смит в интервью Джеймсу Линчу.

Дариуш должен был подраться с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.

Ислам Махачев
Энтони Смит
UFC
ММА
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