Энтони Смит: «Оливейра победит Махачева»

33-летний американский боец Энтони Смит (36-17) уверен в победе Чарльза Оливейра (33-8) над Исламом Махачевым (22-1) на UFC 280.

«Я больше не сомневаюсь в Чарльзе, — сказал Смит на подкасте The Fighter vs. The Writer. — Я всегда в нем сомневался. Я думал, что Порье — некоронованный чемпион, и я верил в него в бою с Чарльзом. Также я верил в Майкла Чендлера. Теперь я доверяю своей интуиции. Мне кажется, что Чарльз победит Ислама Махачева.

Чарльз опасен как на земле, так и в стойке, и это отнимает энергию у его соперников. Все, с кем дрался Ислам, были в ужасе от его борьбы. Тоже самое с Хабибом. Но когда ты не боишься их борьбы, это у них же отнимает силы».

Боец высказал мнение, что Оливейра может нейтрализовать борьбу Махачева.

«Чарльз атакует на протяжении всех 25 минут. Он лучше в стойке, лучше на ногах. Он может нейтрализовать борьбу Ислама. Не думаю, что Ислам будет его контролировать сверху. Оливейра будет пытаться провести сабмишн за сабмишном, пока не встанет на ноги и не выиграет размен. Я бы не удивился, если бы он провел Исламу тейкдаун, затащив в клинч и сделав подсечку.

Ислам не проходил тестов. Он не дрался на таком уровне. Он может победить Порье и Гэтжи, но он их не победил. Я ставлю на Чарльза. В отличие от его последних трех боев, в этом поединке мне легко сделать выбор», — заявил Смит.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.