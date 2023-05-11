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Энтони Смит: «Амагов был пугающим. Бойцы из России вообще ментально какие-то другие»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о бое с Адланом Амаговым в ноябре 2011 года.

«Он был пугающим парнем. Пугающим. Бой вроде начался для меня неплохо, но… он один из тех ребят, которых тяжело сбить с толку, сбить с геймплана. Это, кстати, чисто такая российская тема. Я не знаю, может, тут дело в культурных особенностях, которые формируют российских бойцов, но ментально они просто другие. Они непроницаемые, их не сбить с их игры, не отвлечь. Они будут делать то, что должны, не поддаваться эмоциям, и это идеальные качества для ММА. И Адлан был как раз таким, я не мог вывести его из равновесия, поломать ему игру, и он довел тяжелый удар. Я вообще не видел его. Мы зарубились, и тут пришел этот удар из ниоткуда, мощный оверхенд. Я, кстати, так никогда и не побил российского бойца, дрался с двумя, и они оба побили меня. Тебе нужно сказать своим бойцам, чтобы они оставили меня в покое. (Смеется.)», — сказал Смит.

Амагов закончил карьеру в августе 2016-го в возрасте 29 лет с рекордом (14-2-1). В UFC он провел два боя, одержав две победы.

Смит в ночь на 14 мая подерется с Джонни Уокером на UFC on ABC 4 в Шарлотте.

 
Энтони Смит. «Из российских городов знаю только Москву и Чечню». Большое интервью с Энтони Смитом

 

Энтони Смит
UFC
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