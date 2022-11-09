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Сегодня, 09:50

Энтони Смит: «Перейра — единственный, кто может бросить вызов Адесанье на ногах»

Давид Хачатрян
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33-летний американский боец Энтони Смит считает, что бой чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) и Алекса Перейры (6-1) пройдет в стойке.

«Перейра — единственный, кто может бросить вызов Адесанье на ногах, — сказал Смит в подкасте Believe You Me. — Никто другой в дивизионе этого сделать не может. При этом у них совершенно разные стили ведения боя. Чего я опасаюсь, так это того, что Иззи будет на протяжении всего боя действовать осторожно на безопасной для себя дистанции. Не думаю, что они будут бороться».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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