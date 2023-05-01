Энтони Смит сомневается, что Джонс захочет драться с Павловичем

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) предполагает, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) может завершить карьеру после боя с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Джон Джонс хочет побить величайшего тяжеловеса в истории, и я его полностью понимаю, — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Но что после этого? В какой-то момент Джон скажет: «Мужик, я хочу заняться другим». Знаете, я тоже хочу заняться другим делом. Этим летом мне будет 35 лет, и я ни в коем случае не говорю о завершении карьеры, но свет в конце тоннеля есть, и он ближе, чем раньше.

Джон немного старше меня, поэтому я уверен, что он испытывает те же самые чувства. Я уверен, что есть другие дела, к которым Джон хочет приступить, и думаете, он будет готов драться с Сергеем Павловичем?

Лично я был бы не против увидеть бой Сергея с Сирилом Ганом, а Стипе Миочича — с Джоном Джонсом".

Джонс и Миочич должны подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.