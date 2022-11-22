Энтони Смит: «У Джона Джонса не особо высокий бойцовский IQ. Он не принимает решения сам»

Боец полутяжелого веса UFC Энтони Смит в ходе интервью YouTube-каналу Morning Kombat усомнился в высоком бойцовском интеллекте 15-кратного чемпиона дивизиона Джона Джонса.

— Джонс — абсолютно выигрываемый. Очень выигрываемый. Он не так хорош. Его бойцовский интеллект не какой-то там безумно высокий. У него очень хорошие тренеры, и он делает, что они говорят. Очень хорошо выполняет, что они говорят. Если бы Винкельджон ничего не подсказывал бы ему, Джон был бы самолетом, ожидающим разрешения на посадку. Он бы просто делал свои паттерны, одно и то же — переключение стоек, облик-кики, фронт-кики в корпус. А вот когда они начинают говорить ему коды, Джон начинает делать что-то. Но потом опять возвращается к паттернам. Он, на самом деле, не принимает решения в бою по своему усмотрению. Его просто очень, очень хорошо ведут тренеры. И я не хочу подать это как что-то плохое.

Отдельные навыки у него не сильны. В но-ги джиу-джитсу он не выиграет у меня. В боксе не выиграет. В борьбе, скорее всего, выиграет, да. Тут суть в том, как он склеивает это все в одно, в его управлении дистанцией и длине. Он бойцовский пес, жесткий очень, хорошо одарен физически. Но при этом, его 215-сантиметровый рич — вообще не проблема. Абсолютно не проблема. Я профукал весь кэмп, парясь об этом риче и...

— Почему его рич не проблема?

— Потому что он не боксирует, используя этот рич. Он не использует свою длину и рич с точки зрения верхней части корпуса. Его рич становится проблемой, начиная с уровня талии и ниже. То, как он ногами уходит с линии атаки, как он меняет стойки на отшаге назад... Он настолько длинный в ногах и высокий, что вместо того, чтобы сразу отшагнуть назад, он меняет стойки и отшагивает. Ему удобно в обеих стойках.

Кики у него хорошие, у меня была мертвая зона на животе в течение двух лет. Он столько раз всадил мне фронт-кик в живот, что у меня омертвели там нервы. Когда они начали возвращаться к жизни спустя два года, я сидел, и у меня было ощущение, что мой живот просто начал гореть. В клинче я не почувствовал у него какой-то серьезной физической силы, что меня удивило. Но он хорошо использует рычаги. В боксе не особо силен, я помню, он бросил оверхэнд, и у меня было ощущение, что он летит час. Вот такой у него гигантский, длинный размах, все видно.