Энтони Смит восхищен Павловичем: «Скорость рук у этого парня просто сумасшедшая»

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) уверен, что россиянин Сергей Павлович (18-1) должен получить в соперники известного бойца.

«Нельзя сбрасывать со счетов то, насколько он опасен, скорость рук у этого парня при его размерах просто сумасшедшая. Он не испытывает никаких проблем в стойке, у него чертовски сильный подбородок. Я бы хотел увидеть Павловича в бою с бойцом с громким именем. Я не знаю, с кем именно, может, с Сирилом Ганом или Стипе Миочичем», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.