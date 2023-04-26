Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:39

Энтони Смит встал на защиту Диаса: «Если в баре на меня начнут газовать, я буду драться»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) заявил, что он поступил бы так же, как Нейт Диас (21-13), если бы кто-то решил его атаковать.

«Я был бы рад, если бы не было видео, на котором боец UFC избивает кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, так как это плохо сказывается на нашем спорте, но что поделать? — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Я не знаю, из-за чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.
Вот почему я стараюсь не ходить в бары и клубы, потому что я знаю себя, и если кто-то начнет на меня газовать, я это так не оставлю. Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду, если кто-то на меня нападет, я буду драться. Я не собираюсь думать: «Как это будет выглядеть, когда об этом напишут в Twitter?»? Я просто начну драться».

Диас душил человека на улице, после чего тот потерял сознание. Полиция выдвинула против бойца обвинение в нанесении побоев второй степени и намерена его арестовать.

Нейт Диас. Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса. Тот задушил человека на улице и бросил на асфальт

1
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абубакар Нурмагомедов подерется с Элизеу дос Сантосом 3 июня на UFC on ESPN 45

Сергей Павлович: «Я не остановлюсь, пока не получу титул»