Энтони Смит раскритиковал фанатов MMA: «Чем известнее боец, тем чаще на него плюют»

Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) заявил, что часто фанаты MMA безжалостно критикуют тех, кто добился высоких показателей в единоборствах.

«Все, кто находится за пределами этого циркового шоу, делают людей внутри него по-настоящему несчастными. Может быть, я один из немногих, кто будет честен в этом, — сказал Смит в эфире The MMA Hour. — Раньше фанаты были тем, что двигало тобой. Они толкали тебя вперед и поддерживали тебя. А когда ты достигаешь определенного уровня, они тебя ненавидят.

Когда ты чувствуешь себя подавленным, когда все тяжело, и ты пытаешься идти вперед, гонишься за мечтой, болельщики, фанаты и люди вокруг тебя — это те, кто помогает подтолкнуть тебя к финишу. И вы слышите, как чемпионы и самые большие суперзвезды в спорте говорят: «Знаете, я делаю это ради фанатов». Они несут полную чушь. Это фигня, потому что чем выше ты поднимаешься в этом спорте, тем больше на тебя плюют.

И я не играю в бедного, несчастного, жалкого человека. Благодаря боям я поставил себя в прекрасное положение. Но порой все, что за пределами клетки, делает наше дело действительно невыносимым».

Смит прошлый бой проиграл Джонни Уокеру (21-7) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.