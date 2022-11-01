Сергей Еркаев: «Последний гвоздь в карьеру Емельяненко я в любом случае забью»

Президент российского поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергей Еркаев сообщил, что его бой с Александром Емельяненко перенесен из-за того, что один из контролирующих органов не дал разрешения на проведение турнира. Об этом Еркаев сказал «СЭ».

«Пришлось сделать перенос турнира по датам, потому что один из органов, который согласовывает проведение массовых мероприятий... Нам не дал разрешения один из контролирующих органов, который отвечает за общественную безопасность, — сообщил Еркаев. — Кард полностью сохранен. Сейчас выясним, в чем была допущена ошибка, устраним эти ошибки, подготовимся еще лучше и проведем турнир в ближайшее время. Точная дата будет известна в течение недели. Последний гвоздь в карьеру Емельяненко я в любом случае забью, но чуть-чуть позже».

Еркаев и Емельяненко должны были подраться 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.